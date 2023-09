Klose ausgezeichnet: „Taten wichtiger als Worte“

WM-Rekordtorjäger Miroslav Klose ist als dritter Deutscher mit dem President‘s Award der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ausgezeichnet worden. „Für mich ist es unheimlich wichtig, mit einem guten Beispiel voranzugehen“, sagte der 45-Jährige bei der Ehrung am Donnerstag im Rahmen der Gruppenauslosung zur Champions League in Monaco: „Ich weiß, wie viele Jungen und Mädchen uns nacheifern. Für mich sind Taten wichtiger als Worte, weil das viel mehr hängen bleibt.“

"Deswegen bin ich so glücklich und zufrieden und ruhe in mir selbst", sagte Klose: "Überall auf der Welt erinnern sich die Leute an meine Fair-Play-Sachen, das ist mir viel wichtiger als solche Trophäen."