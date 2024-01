Horror bei Afrika-Cup: "Könnten alle tot sein"

Die gambische Nationalmannschaft ist offenbar nur knapp einer Katastrophe entgangen. Ein Flugzeug, mit dem das Team kurz vor Beginn des Afrika-Cups unterwegs war, musste nach wenigen Minuten in der Luft wieder zu seinem Start-Flughafen zurückkehren. Grund: Sauerstoff-Mangel in der Passagier-Kabine!

Spieler leiden an Kopfschmerzen

Der Nationalspieler Saidy Janko ergänzte bei Instagram: „Als wir in das kleine Flugzeug stiegen, das für uns angemietet worden war, bemerkten wir die enorme Hitze, die uns vor Schweiß triefen ließ. Die Besatzung versicherte uns, dass die Klimaanlage anspringen würde, sobald wir in der Luft seien.“

Sechs Spieler litten weiter an Kopfschmerzen, erklärte Saintfiet - sie seien nicht in der Lage zu trainieren: „Wir sind jetzt in Gambia und wollen nicht mehr mit einem solchen Flugzeug fliegen. Das war ungefähr das kleinste, was sie finden konnten, mit Propellern, für fünfzig Leute.“