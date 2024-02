Fröhlich fordert anderen Umgang mit Tennisball-Protesten

Fans von Hertha BSC hatten am Samstag im Topspiel der 2. Bundesliga gegen den Hamburger SV (1:2) immer wieder Tennisbälle auf das Spielfeld geworfen, die Partie war zwischenzeitlich für über 30 Minuten unterbrochen. Auch in anderen Stadien protestierten Anhänger auf ähnliche Weise.

"Die Vorfälle in Berlin waren in der Tat grenzwertig. Die Geduld des Schiedsrichter-Teams ist stark strapaziert worden", sagte der Fröhlich, der sich mehr Unterstützung für die Referees erhofft: "Wir werden darüber in dieser Woche sprechen. Ich wünsche mir Rückendeckung von der DFL für die Schiedsrichter, die ja nicht verantwortlich sind für die Probleme in den Stadien."