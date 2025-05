"Das war dumm": Warum Kruse-Wechsel zu Top-Klub platzte

Kruse weiter: „Mein Englisch war damals so lala. Ich hatte auch meinen Berater dabei. Und die saßen da mit fünf Leuten und haben mir erzählt, was sie für Möglichkeiten haben, mit Video, dem Trainingsplatz, einem Fitnessstudio.“

„Dann hatten die nicht mehr so richtig Interesse“

Es folgte der Moment, in dem sich der Wechsel zerschlug. „Ich habe meinem Berater gesagt: Kannst du denen mal sagen, dass ich nicht so der Trainingstyp bin. Dann hatten die nicht mehr so richtig Interesse an mir. Das war ein bisschen dumm“, gab Kruse zu.