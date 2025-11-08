Newsticker
FC Bayern ll: Deutlicher Befreiungsschlag nach Sieglos-Serie

Befreiungsschlag für Bayern-Amateure

Die zweite Mannschaft des FC Bayern feiert einen Kantersieg
© IMAGO/Lackovic
Luca Utz
Die zweite Mannschaft des FC Bayern hat in der Regionalliga einen wichtigen Sieg eingefahren. Nach drei Spielen ohne Sieg konnte sich das Team von Trainer Holger Seitz aus der Krise schießen.

Die zweite Mannschaft des FC Bayern hat sich aus der Ergebniskrise manövriert. Am Samstagnachmittag feierte die Mannschaft von Trainer Holger Seitz in der Regionalliga einen Kantersieg gegen Viktoria Aschaffenburg 5:1 (2:0).

Nach 25 Spielminuten brachte Innenverteidiger David Heindl die Zweitvertretung der Münchner nach einer Ecke von Jussef Nasrawe in Führung. In Person von Richard Meier bauten die Roten ihre Führung kurz vor der Pause aus (38.).

Doppelschlag und Elfmeter in Halbzeit zwei

In der zweiten Halbzeit erhöhte Bayerns Tim Binder per Abpraller zwischenzeitlich auf 3:0 (64.), ehe die Aschaffenburger kurz darauf durch einen Treffer von Georgios Makridis den Abstand wieder herstellten.

In der Schlussphase erhöhte zunächst Topscorer Anton Heinz auf 4:1 vom Elfmeterpunkt (77.), ehe Maximilian Schuhbauer mit seinem ersten Ballkontakt den 5:1-Endstand erzielte.

Für die Amateure des deutschen Rekordmeisters war es ein äußerst wichtiger Sieg: Zuvor blieben sie dreimal in Folge gegen Illertissen (3:4), Greuther Fürth II (1:1) und VfB Eichstätt (0:3) sieglos.

