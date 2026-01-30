Freiburger Ärger währt nur kurz: "Können komplett stolz sein"

SID 30.01.2026 • 05:36 Uhr Der Fußball-Bundesligist verliert zwar erstmals in der Europa League, qualifiziert sich aber dennoch auf direktem Weg für das Achtelfinale.

Trotz des direkten Einzugs ins Achtelfinale überwog unmittelbar nach Schlusspfiff der Ärger bei Noah Atubolu. "Ich hätte die Ligaphase gerne zu Null beendet", sagte der Keeper des SC Freiburg bei RTL. Hätte Olivier Giroud nicht in der Nachspielzeit per Foulelfmeter zum späten Sieg für den OSC Lille getroffen (90.+2), hätten die Breisgauer die ersten acht Spiele in der Europa League gar ohne Niederlage überstanden. Dass dies nicht gelang, konnte Atubolu letztlich aber doch verkraften.

"Bei aller Selbstkritik, wir sind auf Platz sieben, wir können komplett stolz auf uns sein", betonte der 23-Jährige nach der 0:1 (0:0)-Niederlage am Donnerstagabend in Lille, "es tut uns gut, dass wir weniger englische Wochen haben." Durch das Erreichen der Top acht umgeht der Sport-Club die Play-offs, die zwei zusätzliche Spiele im Februar bedeutet hätten.

"Das kann sehr viel wert sein", freute sich auch Trainer Julian Schuster darüber, dass die zusätzliche Belastung vermieden werden konnte. "Es war das große Ziel, sich direkt zu qualifizieren", sagte der Coach, "es ist toll, was die Mannschaft in der Ligaphase gezeigt hat."