Europa League: Nübel feiert Auftaktsieg mit Besiktas

Der deutsche Torwart erlebt gegen Olympique Marseille einen ungefährdeten Auftakt in die Europa League. Auch Marco Rose kann gewinnen.

Entspannter Sieg für Alexander Nübel und ein Treffer ohne Wert für Mika Baur: Die von Bundestrainer Jürgen Klopp für das kommende Länderspielfenster nominierten Fußball-Profis haben zum Start der neuen Europa-League-Saison ganz unterschiedliche Abende erlebt.

Für Nationaltorwart Nübel, der im ersten Nations-League-Block in den Niederlanden (24. September) und in Augsburg gegen Griechenland (27. September) dabei sein wird, gab es mit Besiktas Istanbul einen souveränen 4:1 (1:1)-Erfolg gegen Olympique Marseille. Der deutsche Schlussmann stand 90 Minuten zwischen den Pfosten und war beim Gegentor durch Keyliane Abdallah (29.) chancenlos.

Alex Nübel und Besiktas haben 4:1 gewonnen Alex Nübel und Besiktas haben 4:1 gewonnen © IMAGO/Anadolu Agency

Auswärtssieg mit Bournemouth: Rose schlägt Matarazzo

DFB-Neuling Mika Baur, von Klopp für den zweiten Länderspielblock in der Nations League mit Partien in München gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober) berufen, verlor mit Celtic Glasgow 1:3 (1:2) gegen Ferencvaros Budapest. Das Tor des 22 Jahre alten Mittelfeldspielers, der im Sommer vom SC Paderborn nach Schottland gegangen war, zum 1:1 war zu wenig (44.).

Im Duell der früheren Bundesliga-Trainer bezwang derweil Marco Rose, mittlerweile Teammanager beim englischen Verein AFC Bournemouth, Pellegrino Matarazzo und Real Sociedad mit 2:1 (2:0). Die Engländer sind somit erfolgreich in die erste europäische Saison ihrer Vereinsgeschichte gestartet.

Auch Nick Woltemade erlebte einen erfolgreichen Abend: Bei seinem Startelfdebüt für Juventus Turin traf der Nationalstürmer per Elfmeter und trug so zum ungefährdeten 5:0-Sieg gegen NEC Nijmegen bei.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach