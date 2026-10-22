Erlösung! Hoffenheim auch in Europa zurück

Für Hoffenheim, das zuletzt auch in der Bundesliga seine Krise beendet hatte, ist das Erreichen der Zwischenrunde damit wieder möglich.

Andrej Kramaric kam, traf und siegte: Das erste Saisontor des Kroaten hat die TSG Hoffenheim auch in Europa wieder in die Spur gebracht. Der Fußball-Bundesligist gewann einen Tag nach dem 49. Geburtstag von Trainer Christian Ilzer sein Heimspiel gegen Olympique Lyon verdient mit 3:0 (1:0) und holte am dritten Spieltag der Europa League seine ersten Punkte.

Der zuletzt angeschlagene Kramaric (45.+4) leitete vor 21.029 Fans gegen den Tabellenführer der französischen Ligue 1 den Sieg ein, Adam Daghim (49.) und Adam Hlozek (83.) erhöhten jeweils nach Vorarbeit von Kramaric. Für Hoffenheim, das zuletzt auch in der Bundesliga seine Krise beendet hatte, ist das Erreichen der Zwischenrunde damit wieder möglich.

Verletzung sorgt für lange Pause

Ilzer brachte Kramaric erst zum zweiten Mal in dieser Saison von Beginn an. Der 35-Jährige hatte zunächst aber einen schweren Stand – anders als seine Teamkollegen. Nach den Niederlagen bei OFI Kreta (0:2) und gegen Besiktas Istanbul (2:3) trat die TSG schwungvoll und gallig auf, belohnte sich aber nicht.

Alexander Prass, zuletzt Torschütze beim 2:1 in Gladbach, scheiterte mit einem Flachschuss (13.), Robin Hranac köpfte den Ball an die Latte (20.). Ilzer, der seinem Team für Freitag anlässlich seines Geburtstages einen Bienenstich-Kuchen in Aussicht gestellt hatte, klatschte auf der Bank zufrieden Beifall.

Wenig später sorgte eine Verletzung von Steeve Kango für eine lange Pause. Lyons Abwehrspieler fiel nach einem Luftduell mit Tim Lemperle unkontrolliert aus großer Höhe auf den Rücken. Der 19-Jährige wurde von Sanitätern behandelt und schließlich mit einer Trage vom Platz gebracht. In der langen Nachspielzeit schlug die Stunde von Kramaric, dessen Kopfball in hohem Bogen ins Netz flog. Daghim und Hlozek legten nach der Pause nach.