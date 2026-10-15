Tor und Vorlage für Brunner – Reis siegt mit Trabzonspor

Der Jungstar überzeugt während seiner Sperre in der Liga im Europapokal. Mal wieder ist er der Matchwinner.

Die deutsche Nachwuchshoffnung Paris Brunner sorgt für die AS Monaco auch in der Conference League weiter für Furore. Der U21-Nationalspieler lieferte beim 2:1 (2:0) bei ZSKA Sofia ein Tor (3.) sowie die Vorlage für Ansu Fati (43.) und führte den französischen Tabellenführer zum Auftakt-Erfolg.

Bereits in der Qualifikation hatte Brunner zwei Tore erzielt, in der Liga steht er bei vier Treffern in fünf Partien. Dort muss er allerdings nach seiner Kopf-ab-Geste am Wochenende noch ein zweites und letztes Mal gesperrt zuschauen.

Der deutsche Coach Thomas Reis konnte zusammen mit seinem neuen Co-Trainer Jerome Boateng zum Auftakt mit Trabzonspor ebenfalls jubeln. Die Türken gewannen auch dank eines Treffers von Superstar Mohamed Salah (44.) mit 4:2 (2:0) beim finnischen Vertreter Kuopion PS. Der in Frankfurt gescheiterte Albert Riera verlor als Trainer von Roter Stern Belgrad das Gastspiel in der Schweiz beim FC Lugano trotz langer Führung noch mit 2:3 (1:1).