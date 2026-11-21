Im Rahmen der Generalversammlung des afrikanischen Fußballverbands wählt Präsident Motsepe deutliche Worte - und schließt sich der CONMEBOL an.

Patrice Motsepe, Präsident des afrikanischen Fußballverbandes CAF, hat FIFA-Boss Gianni Infantino die eindeutige Unterstützung bei der Präsidentschaftswahl im März zugesichert. „Gianni, du hast unsere Unterstützung im Namen der 54 Nationen Afrikas, um unser Kandidat zu sein“, sagte der 64-jährige Südafrikaner im Rahmen der CAF-Generalversammlung am Samstag in der nigerianischen Hauptstadt Abuja, wo auch Philippe Diallo anwesend war. Der Franzose war vergangenen Montag von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) zum Herausforderer Infantinos erklärt worden.

Die CAF steht seit Langem geschlossen hinter Infantino, der beim FIFA-Kongress am 18. März in Rabat/Marokko eine vierte und letzte Amtszeit anstrebt. Am Freitag hatte sich auch der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL für eine Rückendeckung des Schweizers ausgesprochen.

Auch Infantino sprach bei der Veranstaltung in Abuja von Loyalität zur CAF: „Sie werden in mir und in der FIFA stets einen vertrauenswürdigen Partner finden“, sagte der FIFA-Präsident und kündigte ab Januar 2027 Zuflüsse von jeweils 25 Millionen Dollar an jedes CAF-Mitglied für Entwicklungsprojekte an. Der afrikanische Kontinent stellt mit Marokko einen Co-Gastgeber der WM 2030.

Die Unterstützung der UEFA hatte Infantino mit seinen Plänen, Anteile an der Weltmeisterschaft an private Investoren zu verkaufen, verloren. Durch die Nominierung von Diallo als Widersacher bei der Präsidentschaftswahl erhofft sich der Verband, dass der Franzose nicht als rein europäischer Kandidat gesehen wird.

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Der 63-Jährige hat einen senegalesischen Vater und ist somit „frankophon, was in vielen CAF-Ländern wichtig ist“, erklärte UEFA-Vizepräsidentin Laura McAllister am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Dies könne Diallo „nutzen und Verbände innerhalb jeder Konföderation davon überzeugen, eine Reformagenda zu unterstützen“.

Neben Diallo tritt in Kozo Tashima, ehemaliger Präsident des Japanischen Fußballverbands, noch ein zweiter Kandidat gegen Infantino an. Für einen Sieg bei der Wahl sind 106 Stimmen der 211 wahlberechtigten FIFA-Mitgliedern nötig.