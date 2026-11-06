Leverkusens Andrich: „Müssen uns Sorgen machen“

Drei der vergangenen vier Pflichtspiele hat Leverkusen verloren - jetzt geht es ins Derby beim 1. FC Köln.

Robert Andrich hat nach dem nächsten Dämpfer von Bayer Leverkusen mit Nachdruck eine Leistungssteigerung gefordert. „Ich glaube schon, dass wir uns Sorgen machen müssen“, sagte der Führungsspieler am RTL-Mikrofon nach dem 0:1 (0:0) in der Europa League gegen Olympique Marseille: „Das ist überhaupt nicht unser Anspruch. Wenn wir darauf schauen, dass wir mal toll gespielt haben – damit gewinnst du gar nichts.“

Für Leverkusen war es die erste Niederlage in der Europa League, in der Bundesliga hatte das Team aber zuletzt zwei Spiele in Folge verloren. „Jetzt musst du ins Derby rein, und da brennt es“, sagte Andrich mit Blick aufs Duell beim Rivalen 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Unabhängig vom Derby sei „bei uns Druck drauf, wenn wir drei Spiele nicht punkten“, sagte Torhüter Mark Flekken: „Wir müssen jetzt sehr schnell den Schalter finden.“

Vor dem entscheidenden Gegentreffer gegen Marseille hatte Leverkusens Aleix Garcia vergeblich versucht, einen Pass abzufangen. Anschließend lief er dem Konter im mäßigen Tempo hinterher. „Fehler passieren. Einfach stehenbleiben – das ist eine Sache, die darf nie passieren“, schimpfte Andrich: „Das hat ein Stück weit mit Einstellung zu tun.“