3. Liga: 1. FC Kaiserslautern – Hallescher FC, 1:0 (1:0)

Kurz darauf bereitete Philipp Hercher das 1:0 des 1. FC Kaiserslautern durch Mike Wunderlich vor (38.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte FCK der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.