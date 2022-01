3. Liga: Eintracht Braunschweig nach 1:1 gegen SC Verl wieder auf Relegationsplatz

Eintracht Braunschweig ist in der 3. Liga in die Aufstiegszone zurückgekehrt. Durch das enttäuschende 1:1 (0:1) gegen Abstiegskandidat SC Verl blieb der Ex-Meister zwar zum dritten Mal in den vergangenen vier Ligaspielen ohne Sieg, konnte aber den punktgleichen Rivalen 1. FC Saarbrücken aufgrund der besseren Tordifferenz wieder vom Relegationsrang verdrängen.