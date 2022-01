3. Liga: Eintracht Braunschweig – SC Verl, 1:1 (0:1)

Verl erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Frederik Lach traf in der sechsten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Kasim Rabihic. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Ein Ball von Sebastian Müller landete bei Bryan Henning, der den Ausgleich besorgte (59.). Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von Eintracht Braunschweig mit dem SC Verl kein Sieger ermittelt.