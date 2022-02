3. Liga: FC Viktoria 1889 Berlin – Sport-Club Freiburg II, 0:2 (0:1)

Vincent Vermeij brachte Freiburg II in der 33. Minute in Front. Zur Pause behielt der Sport-Club Freiburg II die Nase knapp vorn. Das 2:0 führte Vermeij herbei, als er nach Vorlage von Patrick Kammerbauer zugunsten des Sport-Club traf (56.). Am Schluss schlug Freiburg II Viktoria mit 2:0.