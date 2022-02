3. Liga: Türkgücü München – 1. FC Saarbrücken, 1:5 (1:2)

Tim Rieder bediente Sinan Karweina, der in der zwölften Spielminute zum 1:0 einschoss. Auf Vorlage von Robin Scheu war Sebastian Jacob mit dem Ausgleich zur Stelle (21.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Jalen Hawkins in der 24. Minute nach einer Vorlage von Jacob. Der 1. FC Saarbrücken hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Julian Günther-Schmidt ließ den Vorsprung von Saarbrücken nach Zuspiel von Manuel Zeitz auf 3:1 anwachsen (53.). Nach der Vorarbeit von Günther-Schmidt stellte Jacob das Ergebnis auf 4:1 (55.). In der 74. Minute legte der 1. FC Saarbrücken zum 5:1 nach. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte Saarbrücken einen dreifachen Punktgewinn gegen Türkgücü.