3. Liga: Halle vergrößert Vorsprung auf Abstiegsplätze

Nach Berlins Führung durch Shinji Yamada (32.) drehten die Hausherren das Spiel noch vor dem Seitenwechsel durch einen Doppelpack von Elias Huth (35. und 40). Die letzten Zweifel am vierten HFC-Sieg in den vergangenen fünf Spielen beseitigten Philipp Zulechner (90.+2) und Michael Eberwein (90.+4) jedoch erst in der Nachspielzeit.