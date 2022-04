3. Liga: FC Viktoria 1889 Berlin – 1. FC Magdeburg (Montag, 19:00 Uhr)

Vikt. Berlin hat am kommenden Montag keinen Geringeren als Magdeburg zum Gegner. Beim VfL Osnabrück gab es für den FC Viktoria 1889 Berlin am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage. Das letzte Ligaspiel endete für den 1. FC Magdeburg mit einem Teilerfolg. 0:0 hieß es am Ende gegen den SV Meppen. Magdeburg kam im Hinspiel gegen Viktoria zu einem knappen 1:0-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?