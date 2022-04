3. Liga: Hallescher FC – FC Viktoria Köln, 1:1 (1:1)

Kai Klefisch bediente Jeremias Lorch, der in der achten Spielminute zum 1:0 einschoss. Ein Ball von Niklas Kreuzer landete bei Marcel Titsch-Rivero, der den Ausgleich besorgte (33.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es Hallescher FC nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.