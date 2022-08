3. Liga: Sport-Club Freiburg II – FC Ingolstadt 04 (Samstag, 14:00 Uhr)

Der FC Ingolstadt 04 will im Spiel bei der Zweitvertretung des Sport-Club Freiburg nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Der Sport-Club hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Sonntag bezwang man Borussia Dortmund II mit 2:0. Der FCI erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 2:3 als Verlierer im Duell mit der SV Wehen Wiesbaden hervor.