3. Liga: SV Waldhof Mannheim – SpVgg Oberfranken Bayreuth (Samstag, 14:00 Uhr)

Mit drei gesammelten Zählern hat Bayreuth den 18. Platz im Klassement inne. Mangelnde Aggressivität scheint nicht das Problem des Gasts zu sein, wie die Kartenbilanz (11-0-1) der vorangegangenen Spiele zeigt. Im Angriff weist das Team von Trainer Thomas Kleine deutliche Schwächen auf, was die nur zwei geschossenen Treffer eindeutig belegen. In dieser Saison sammelte SpVgg Oberfranken Bayreuth bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Nur einmal ging Bayreuth in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.