3. Liga: FC Viktoria Köln – VfB Oldenburg (Sonntag, 13:00 Uhr)

Wer Vikt. Köln als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 20 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Kein einziger Sieg in den letzten fünf Spielen! Die Heimmannschaft kommt seit längerer Zeit nicht mehr richtig in Fahrt. Wenigstens teilte man sich zuletzt die Punkte.