3. Liga: FSV Zwickau – FC Viktoria Köln (Sonntag, 14:00 Uhr)

Am kommenden Sonntag um 14:00 Uhr trifft der FSV Zwickau auf den FC Viktoria Köln. Die vierte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Zwickau gegen den SC Verl. Das letzte Ligaspiel endete für Viktoria mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den TSV 1860 München.