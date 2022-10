3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – Rot-Weiss Essen, 3:1 (1:0)

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Ivan Prtajin für den Gastgeber zur Führung (45.). Zur Pause war die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Für das 1:1 von Essen zeichnete Andreas Wiegel verantwortlich (52.). Dass die SV Wehen Wiesbaden in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Prtajin, der in der 73. Minute zur Stelle war. Ahmet Gürleyen erhöhte für Wiesbaden auf 3:1 (76.). Mit einem Doppelwechsel wollte Rot-Weiss Essen frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Christoph Dabrowski Aurel Loubongo und Clemens Fandrich für Lawrence Ennali und Wiegel auf den Platz (80.). Mit Benedict Hollerbach und Gürleyen nahm Markus Kauczinski in der 85. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Lucas Brumme und Nico Rieble. Als Schiedsrichter Hartmann (Wangen) die Partie abpfiff, reklamierte die SV Wehen Wiesbaden schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.