3. Liga: FC Ingolstadt 04 – Borussia Dortmund II (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund will beim FC Ingolstadt 04 die schwarze Serie von sechs Niederlagen beenden. Am letzten Samstag verlief der Auftritt des FCI ernüchternd. Gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth kassierte man eine 0:1-Niederlage. Am vergangenen Sonntag ging der BVB II leer aus – 0:1 gegen die SV Wehen Wiesbaden. Dortmund II hatte sich im Hinspiel als keine große Hürde für Ingolstadt erwiesen und mit 0:4 verloren.