3. Liga: FC Viktoria Köln – Sport-Club Freiburg II, 0:3 (0:1)

Julian Guttau brachte die Gäste in der 38. Minute nach vorn. Mit einem Tor Vorsprung für Freiburg II ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Olaf Janßen Niklas May und Lars Dietz vom Feld und brachte Simon Handle und Michael Schultz ins Spiel. Für das 2:0 des Sport-Club Freiburg II zeichnete Max Rosenfelder verantwortlich (60.). Mit Kimberly Ezekwem und Guttau nahm Thomas Stamm in der 63. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Jordy Makengo und Patrick Lienhard. Olaf Janßen wollte Viktoria zu einem Ruck bewegen und so sollten Luca Marseiler und David Philipp eingewechselt für Hamza Saghiri und Simon Stehle neue Impulse setzen (68.). Der Treffer von Vincent Vermeij aus der 81. Minute beförderte den Sport-Club vor 3.300 Zuschauern endgültig auf die Siegerstraße. Am Ende punktete Freiburg II dreifach bei Vikt. Köln.