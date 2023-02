3. Liga: Freiburg fertigt Köln ab

Die zweite Mannschaft des SC Freiburg mischt in der 3. Fußball-Liga weiterhin ganz oben mit. Das Team aus dem Breisgau gewann am Montagabend bei Viktoria Köln mit 3:0 (1:0) und festigte damit den zweiten Platz (48 Punkte) hinter dem Überraschungs-Spitzenreiter SV Elversberg (57). Als Zweitvertretung eines Bundesligisten kann das Team allerdings nicht in die 2. Liga aufsteigen.