3. Liga: FSV Zwickau – SV Meppen (Samstag, 14:00 Uhr)

Nach 16 sieglosen Ligaspielen in Serie will der SV Meppen gegen Zwickau dem Negativtrend ein Ende setzen und wieder die volle Punktezahl einfahren. Zuletzt kam der FSV Zwickau zu einem 2:0-Erfolg über Hallescher FC. Zwar blieb Meppen nun seit 16 Partien ohne Sieg, aber gegen VfB Oldenburg trennte man sich zuletzt wenigstens mit einem 1:1-Remis. Im Hinspiel verbuchten die Gäste einen 3:0-Kantersieg. Kann der SV Meppen den Coup im Rückspiel wiederholen?

Die Heimbilanz von Zwickau ist ausbaufähig. Aus neun Heimspielen wurden nur zehn Punkte geholt. Im Angriff brachte das Heimteam deutliche Schwächen zutage, was sich an den nur 16 geschossenen Treffern erkennen lässt. Zu den vier Siegen und vier Unentschieden gesellen sich bei der Mannschaft von Coach Joseph Enochs elf Pleiten. In den letzten fünf Spielen schaffte der FSV Zwickau lediglich einen Sieg.