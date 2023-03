3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – FC Ingolstadt 04 (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag trifft die SV Wehen Wiesbaden auf den FC Ingolstadt 04. Anstoß ist um 14:00 Uhr. Am letzten Spieltag kassierte Wiesbaden die fünfte Saisonniederlage gegen den VfL Osnabrück. Das letzte Ligaspiel endete für den FCI mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen Rot-Weiss Essen. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte die SV Wehen Wiesbaden mit 3:2 gewonnen.