3. Liga: Rot-Weiss Essen – VfB Oldenburg, 0:0 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Rot-Weiss Essen stellte in der 80. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Ron Berlinski, Clemens Fandrich und Mustafa Kourouma für Isaiah Young, Thomas Eisfeld und Oguzhan Kefkir auf den Platz. Am Schluss musste sich Essen im direkten Duell mit VfB Oldenburg mit einem 0:0 begnügen und auf wichtige Zähler im Abstiegskampf verzichten.

In der Schlussphase der Saison befindet sich Rot-Weiss Essen in der Tabelle über dem ominösen Strich. Acht Siege, 13 Remis und zwölf Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Für die Elf von Christoph Dabrowski sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.