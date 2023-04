Wehen siegt nach Doppel-Comeback - BVB mit Nullnummer

Dominic Baumann (25.) und Maximilian Jansen (33.) schossen die Sachsen 2:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit sorgten John Iredale (47.) und Max Reinthaler (53.) zunächst für den Ausgleich, doch erneut Baumann (59.) brachte den FSV wieder in Führung. Johannes Wurtz (73.) traf zum erneuten Gleichstand, und Brooklyn Ezeh (89.) machte den dritten Sieg in Serie des Aufstiegsaspiranten perfekt.