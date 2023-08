3. Liga: SC Preußen Münster – SV Waldhof Mannheim (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag trifft SC Preußen Münster auf den SV Waldhof Mannheim. Münster erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:1 als Verlierer im Duell mit Rot-Weiss Essen hervor. Am letzten Sonntag holte Waldhof drei Punkte gegen Hallescher FC (3:2).