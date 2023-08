3. Liga: Sport-Club Freiburg II – Rot-Weiss Essen (Samstag, 14:00 Uhr)

Am kommenden Samstag um 14:00 Uhr trifft die Zweitvertretung des Sport-Club Freiburg auf Rot-Weiss Essen. Beim SC Verl gab es für den Sport-Club am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 2:3-Niederlage. Letzte Woche siegte Rot-Weiss Essen gegen SC Preußen Münster mit 1:0. Somit nimmt Essen mit zwei Punkten den 16. Tabellenplatz ein.