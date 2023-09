3. Liga: FC Erzgebirge Aue – SSV Jahn Regensburg (Sonntag, 19:30 Uhr)

Der SSV Jahn Regensburg fordert im Topspiel den FC Erzgebirge Aue heraus. Am vergangenen Sonntag ging Aue leer aus – 1:2 gegen SG Dynamo Dresden. Am letzten Samstag verlief der Auftritt des SSV ernüchternd. Gegen den SV Sandhausen kassierte man eine 1:2-Niederlage.

Angesichts der guten Heimstatistik (3-0-0) dürfte der FC Erzgebirge Aue selbstbewusst antreten. An der Abwehr der Heimmannschaft ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst fünf Gegentreffer musste Aue bislang hinnehmen. Der FC Erzgebirge Aue ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet vier Siege und zwei Unentschieden.