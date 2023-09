3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SSV Ulm 1846, 4:0 (2:0)

Benjamin Kanurić brachte SSV Ulm in der fünften Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Der FC Ingolstadt 04 baute die Führung in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs aus, als David Kopacz in der 46. Minute traf. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine. Zum Seitenwechsel ersetzte Felix Keidel vom FCI seinen Teamkameraden Marcel Costly. Mause versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 3:0 für Ingolstadt (54.). SSV Ulm 1846 stellte in der 62. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Nicolas Jann, Philipp Maier und Tobias Rühle für Léo Scienza, Lukas Ahrend und Lucas Röser auf den Platz. Den Vorsprung des FC Ingolstadt 04 ließ Julian Kügel in der 79. Minute anwachsen. Wenig später kamen Daouda Beleme und Simon Lorenz per Doppelwechsel für Mause und Lukas Fröde auf Seiten des FCI ins Match (82.). Am Ende blickte Ingolstadt auf einen klaren 4:0-Heimerfolg über SSV Ulm.