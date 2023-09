3. Liga: SV Waldhof Mannheim – Sport-Club Freiburg II, 3:1 (1:1)

Fridolin Wagner brachte den Sport-Club Freiburg II in der 33. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Die passende Antwort hatte Hamadi Al Ghaddioui parat, als er in der 36. Minute zum Ausgleich traf. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Anstelle von Jonas Carls war nach Wiederbeginn Kennedy Okpala für den SV Waldhof Mannheim im Spiel. In der 62. Minute stellte der Sport-Club personell um: Per Doppelwechsel kamen Felix Allgaier und Gabriel Pellegrino auf den Platz und ersetzten Julian Stark und Davino Knappe. Okpala traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Waldhof (78.). Mit dem rechten Fuß baute Jalen Hawkins den Vorsprung des Gastgebers in der 93. Minute aus. Am Schluss siegte Mannheim gegen Freiburg II.