3. Liga: SSV Jahn Regensburg – VfB Lübeck (Samstag, 14:00 Uhr)

Der SSV will die Erfolgsserie von drei Siegen gegen Lübeck ausbauen. Regensburg gewann das letzte Spiel gegen den FC Ingolstadt 04 mit 4:2 und liegt mit 19 Punkten weit oben in der Tabelle. Am vergangenen Sonntag ging VfB Lübeck leer aus – 0:1 gegen den Sport-Club Freiburg II.