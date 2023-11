3. Liga: FC Ingolstadt 04 – Borussia Dortmund II (Samstag, 16:30 Uhr)

Am kommenden Samstag trifft der FCI auf die Reserve des BVB. Am letzten Samstag verlief der Auftritt von Ingolstadt ernüchternd. Gegen DSC Arminia Bielefeld kassierte man eine 0:4-Niederlage. Am letzten Spieltag kassierte Dortmund II die vierte Saisonniederlage gegen den SV Sandhausen.

Die Unterschiede im bisherigen Abschneiden beider Teams sind marginal. Im Tableau trennen die Teams gerade einmal zwei Punkte voneinander. Körperlos agierte der BVB II in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (39-1-0) bestätigt. Ob sich der FCI davon beeindrucken lässt? Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein. Ingolstadt wie auch Dortmund II haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.