3. Liga: Gedenkminute für verstorbenen Diawusie

Nach dem Tod von Agyemang Diawusie wird es vor den Spielen in der 3. Liga am 17. Spieltag eine Gedenkminute geben. Zudem empfahl der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Mannschaften, „am Wochenende mit Trauerflor aufzulaufen. Die gesamte Liga ist in Gedanken bei Diawusies Hinterbliebenen, Freunden, Mitspielern und Trainern“, wie es in einer Mitteilung hieß.