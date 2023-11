3. Liga: TSV 1860 München – SSV Jahn Regensburg (Samstag, 14:00 Uhr)

1860 sollte vor dem kommenden Gegner SSV Jahn Regensburg gewarnt sein, spielte dieser doch zuletzt wie aus einem Guss. Der TSV 1860 München zog gegen den FC Viktoria Köln am letzten Spieltag mit 1:2 den Kürzeren. Der SSV schlug SC Preußen Münster am Samstag mit 2:1 und hat somit Rückenwind.

1860 steht aktuell auf Position 13 und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Zu den fünf Siegen und zwei Unentschieden gesellen sich bei den Gastgebern sechs Pleiten. In den letzten fünf Spielen schaffte der TSV 1860 München lediglich einen Sieg.

Regensburg führt das Feld der 3. Liga mit 28 Punkten an. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Gäste. Insgesamt erst elfmal gelang es dem Gegner, den SSV Jahn Regensburg zu überlisten. Der SSV weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Regensburg scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.