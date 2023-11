3. Liga: VfB Lübeck – SpVgg Unterhaching (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag trifft Lübeck auf Haching. Am letzten Spieltag nahm VfB Lübeck gegen den SC Verl die fünfte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Letzte Woche siegte Unterhaching gegen den SV Waldhof Mannheim mit 3:0. Damit liegt SpVgg Unterhaching mit 18 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld.