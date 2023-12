3. Liga: SC Verl – SSV Ulm 1846 (Samstag, 14:00 Uhr)

Angesichts der guten Heimstatistik (5-2-2) dürfte der SC Verl selbstbewusst antreten. Wer das Heimteam als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 41 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Offensiv sticht Verl in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 38 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der SC Verl tritt mit einer positiven Bilanz von zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.