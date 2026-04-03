Löwen-Aufstieg fast unmöglich - Erster Absteiger fix

SID 07.04.2026 • 21:03 Uhr 1860 München kassiert den nächsten Dämpfer im Aufstiegsrennen. Der erste Absteiger steht derweil fest.

Bitterer Abend für 1860 München. Die Löwen unterlagen in der 3. Liga deutlich mit 0:3 bei Energie Cottbus.

Durch die Niederlage rückt ein möglicher Aufstieg der Sechziger in weite Ferne. Die Löwen liegen jetzt schon zehn Punkte hinter dem Relegationsplatz.

Viele Fans des Traditionsvereins hatten nach einer zwischenzeitlichen Siegesserie doch noch vom Aufstieg in die 2. Bundesliga geträumt. Bei noch sechs ausstehenden Spielen muss das Team rund um den zurückgekehrten Kevin Volland wohl im kommenden Jahr einen neuen Anlauf nehmen.

3. Liga: Erster Absteiger perfekt

Der 1. FC Schweinfurt steht dagegen als erster Absteiger der 3. Liga fest. Die Mannschaft des früheren Nationalspielers Jermaine Jones unterlag am Dienstag mit 1:3 (0:2) gegen den Aufstiegsaspiranten Rot-Weiss Essen und kann das rettende Ufer bei noch sechs ausstehenden Spielen nicht mehr erreichen. Der fränkische Klub hatte erst im vergangenen Sommer die Rückkehr in den Profifußball nach 21 Jahren gefeiert.

Essen (61 Punkte) festigte derweil im engen Aufstiegsrennen den zweiten Tabellenplatz und erhöhte den Druck auf Tabellenführer VfL Osnabrück: Die Niedersachsen unterlagen im Topspiel des Tages beim MSV Duisburg mit 0:1 (0:1). Auch der Tabellendritte Energie Cottbus (60) machte durch einen 3:0 (2:0)-Erfolg gegen 1860 München Boden auf die Osnabrücker (64) gut. Duisburg (57) lauert auf Rang vier.