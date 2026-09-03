Duisburg landet Comeback-Sieg

Der MSV Duisburg vermeidet den nächsten Stolperer nur knapp und fährt drei hart umkämpfte Punkte ein. Fortuna Düsseldorf kommt indes immer besser in der Saison an.

Der MSV Duisburg hat in der 3. Liga nur drei Tage nach seiner ersten Saisonniederlage wieder in die Spur gefunden – dabei aber die Nerven seiner Fans kräftig strapaziert.

Der Spitzenreiter kam gegen den TSV Havelse nach 30-minütiger Überzahl noch zu einem späten 2:1 (0:1) und festigte die mit nun 15 Punkten aus sechs Spielen. Verfolger Viktoria Köln gewann am Dienstagabend 3:1 (1:0) beim SV Meppen und bleibt dem MSV mit zwölf Punkten auf den Fersen.

Die Spieler vom MSV Duisburg bejubeln den Siegtreffer Die Spieler vom MSV Duisburg bejubeln den Siegtreffer © IMAGO/Team 2

3. Liga: Fortuna Düsseldorf kommt immer besser in Fahrt

Nicht mehr weit entfernt ist mittlerweile auch Fortuna Düsseldorf (zehn Punkte): Der Zweitliga-Absteiger, der Duisburg am vergangenen Samstag die erste Saisonniederlage zugefügt hatte, gewann bei Jahn Regensburg mit 2:1 (1:1).

Nach dem schwachen Saisonstart war es der zweite Sieg in Folge und der dritte aus den vergangenen vier Spielen. Am Mittwochabend können Rot-Weiss Essen (bei Waldhof Mannheim) und Preußen Münster (gegen den 1. FC Saarbrücken) mit Siegen wieder an Duisburg heranrücken.

Der MSV lief im eigenen Stadion lange einem Rückstand hinterher, in der ersten Hälfte traf Donald Nduka (39.) für Havelse. Nach der Pause entwickelte Duisburg dann größeren Druck, in diese Phase fiel auch die Gelb-Rote Karte gegen Havelses Yannick Mausehund (64.). Es schien dennoch beim Ausgleich durch Patrick Sussek (79.) zu bleiben, die Fans in Duisburg bedachten die Leistung immer wieder mit Pfiffen – erst in der Nachspielzeit brachte ein Eigentor durch Dennis Duah (90.+4) doch noch den MSV-Sieg.

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