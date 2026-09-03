Heftige Pleite für Hansa Rostock

Hansa Rostock kassiert seine erste Saisonpleite. Die Elf von Trainer Daniel Brinkmann unterliegt Viktoria Köln nach einem verpatzten Start.

Hansa Rostock hat in der 3. Liga erstmals seit fast sieben Monaten ein Auswärtsspiel verloren – und das deutlich. Die Elf von Trainer Daniel Brinkmann unterlag Viktoria Köln nach einem verpatzten Start mit 0:4 (0:2). Gleichzeitig war es für Rostock die erste Niederlage der Saison.

Otto führt Torjägerliste an

Mann des Abends im Sportpark Höhenberg war David Otto, der nach seinen Saisontreffern Nummer vier und fünf (15./64.) auch die Torjägerliste anführt. Zudem waren Niklas Castelle (12.) und Lucas Wolf (60.) erfolgreich.

Für Hansa war es die erste Auswärtsniederlage seit dem 22. Februar (0:1 bei 1860 München). Danach hatte es in der Fremde neun Partien ohne Niederlage gegeben.

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