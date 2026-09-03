3. Liga: Verl setzt Aufwärtstrend fort

Nach dem Fehlstart in die Saison bleibt Verl gegen Würzburg zum vierten Mal in Folge ungeschlagen.

Der SC Verl hat seine Aufholjagd in der 3. Fußball-Liga fortgesetzt. Das 2:1 (2:0) gegen die Würzburger Kickers war bereits das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage. Mit zehn Punkten zog Verl in der Tabelle an Aufsteiger Würzburg (sieben) vorbei, der weiter auf seinen ersten Auswärtssieg wartet.

SC schafft Befreiungsschlag an Poststraße

An der Poststraße trafen Janne Berner (27.) und Almin Mesanovic (44.) für den SC, der mit drei Niederlagen in die Saison gestartet war. Kurz nach der Pause sorgte Tarsis Bonga (47.) noch einmal für Hoffnung bei den Gästen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach