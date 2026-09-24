Aus für Trainer-Pionierin Wittmann

Sabrina Wittmann wurde 2024 die erste Cheftrainerin im deutschen Männer-Profifußball. Nun gibt der FC Ingolstadt die Trennung bekannt.

Aus für die Vorreiterin: Sabrina Wittmann ist nicht länger Trainerin des FC Ingolstadt. Wie der Drittligist am Donnerstag bekannt gab, habe man die 35-Jährige in einem persönlichen Gespräch von ihren Aufgaben entbunden. Wittmann war mit ihrem Amtsantritt 2024 die erste Cheftrainerin im deutschen Männer-Profifußball.

„Ingolstadt war für mich mehr als irgendein Verein. Hier war ich zu Hause. Hier bin ich fußballerisch groß geworden und habe unheimlich viele besondere Erinnerungen machen dürfen“, sagte Wittmann: „Ich hätte sehr gerne weitergemacht und den Weg mit einer Mannschaft voller außergewöhnlicher Charaktere fortgesetzt. Leider ist das Vertrauen hierfür nicht mehr da.“

Sabrina Wittmann und der FC Ingolstadt trennen sich Sabrina Wittmann und der FC Ingolstadt trennen sich © IMAGO/Stefan Bösl

Die ehemalige Spielerin, die zu Beginn ihrer Profikarriere 2011 selbst für zwei Jahre für Ingolstadt auflief, verbrachte den Großteil ihrer Trainerlaufbahn beim Drittligisten und war dabei unter anderem für die Nachwuchsmannschaften zuständig. Parallel war sie zudem als Trainerin beim SC Amicitia München in der Frauen-Landesliga Bayern Süd aktiv.

Wittmanns Vertrag in Ingolstadt wurde im März verlängert

Im Mai 2024 hatte Wittmann interimsweise die Verantwortung für die Profimannschaft Ingolstadts übernommen und wurde anschließend die feste Nachfolgerin von Michael Köllner. Noch im März war ihr Vertrag verlängert worden.

Die Trennung „folgt einer intensiven Betrachtung der saisonübergreifenden sportlichen Entwicklung und der Ergebnisse im bisherigen Saisonverlauf der 3. Liga“, sagte Harald Gärtner, Geschäftsführer Sport und Kommunikation: „Auf menschlicher und persönlicher Ebene ist uns dieser Entschluss sehr schwergefallen.“ Ingolstadt steht nach sieben Spieltagen mit acht Punkten auf Platz 13.

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