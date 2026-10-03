Medienrechte für 3. Liga vergeben

Magenta sichert sich die Rechte für die 3. Liga. Der Medienkonzern setzt die seit 2017/18 bestehende Zusammenarbeit mit dem DFB fort.

Die 3. Liga läuft auch in den kommenden Jahren exklusiv bei Magenta: Die Telekom hat sich erneut die Medienrechte für den Wettbewerb des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gesichert, das teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Bis 2031 werden somit weiter alle 380 Live-Spiele pro Saison bei MagentaSport gezeigt, hinzu kommen die Relegationsspiele zur 3. Liga. Auch umfangreiche Nachverwertungsrechte für Highlights und einzelne Spielclips auf den Plattformen von MagentaTV und MagentaSport gehören zu der Vereinbarung.

Telekom-Chef freut sich über neuen Deal

„Die Verlängerung mit dem DFB ist ein starkes Signal in den Markt“, sagte Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: „Die 3. Liga bleibt ein zentraler Bestandteil unserer gesamten Fußballstrategie.“ Zukünftig wolle die Telekom noch mehr Spiele kostenfrei für alle zeigen: „Davon profitieren die Liga, die Vereine und vor allem die Fans.“

Seit der Saison 2017/18 laufen die Spiele der dritthöchsten Spielklasse beim Streamingdienst, die Zuschauerzahlen im TV haben sich seitdem versiebenfacht. Nun wird der Vertrag zwischen DFB und Telekom um vier weitere Saisons fortgesetzt.

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