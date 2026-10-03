Der MSV steht weiterhin einsam an der Spitze, dahinter feiert auch Essen einen wichtigen Erfolg.

Der MSV Duisburg bleibt in der 3. Fußball-Liga eine Klasse für sich und strebt weiterhin dem Aufstieg entgegen. Der einstige Bundesligist gewann am Dienstag auch beim Verfolger 1. FC Saarbrücken mit 4:2 (3:0) und baute seinen Vorsprung als Tabellenführer aus: Mit 24 Punkten liegt Duisburg nun vorerst sechs Zähler vor Viktoria Köln, die am Mittwochabend noch gegen die SG Sonnenhof Großaspach spielt.

Essen siegt im Relegationsrennen

Im Rennen um den Relegationsrang drei holte Rot-Weiss Essen (18) ein wichtiges 2:0 (1:0) gegen Fortuna Köln, Essen ist nun vorerst punktgleich mit der Viktoria. Hansa Rostock (15) unterlag dagegen dem SV Meppen mit 0:2 (0:0) und bleibt Vierter, dahinter verpasste Saarbrücken (14) einen Sprung nach vorn. Im Kellerduell kam der TSV Havelse gegen die Würzburger Kickers trotz einer Zwei-Tore-Führung nur zu einem 2:2 (2:0), Havelse (5) bleibt Letzter hinter Würzburg (8). Im Duell der Bundesliga-Zweitvertretungen bezwang der VfB Stuttgart die TSG Hoffenheim mit 3:2 (2:1).

Duisburg trat in Saarbrücken von Beginn an selbstbewusst auf, die Tore fielen dann beinahe im Minutentakt: Lex Tyger Lobinger (29.) brachte den MSV in Führung, wenig später erhöhten Tobias Fleckstein (34.) und Rasim Bulic (42.). In der zweiten Halbzeit traf zudem Florian Krüger (81.) für die Gäste, Kai Brünker (51.) und Gökdeniz Gürpüz (90.) erzielten die Tore für Saarbrücken. Duisburg wahrt mit nun acht Siegen seine beinahe weiße Weste: Die Niederlage bei Fortuna Düsseldorf (1:2) bleibt die einzige der Saison.

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