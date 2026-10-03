Zum Auftakt des achten Spieltags erkämpft RWE in Münster ein Remis, gibt aber einen Sieg aus der Hand.

Nach einer furiosen Aufholjagd hat Rot-Weiss Essen in der 3. Liga seine Erfolgsserie zwar fortgesetzt, in der Schlussphase aber einen Sieg aus der Hand gegeben.

Nach 0:2-Rückstand kam der deutsche Meister von 1955 noch zu einem 3:3 (0:2) beim Zweitliga-Absteiger Preußen Münster, verpasste aber den Sprung auf einen Aufstiegsplatz. Nach dem siebten Spiel in Folge ohne Niederlage bleibt Essen vorerst , Münster liegt weiter drei Punkte dahinter.

Die Spieler von Rot-Weiss Essen bejubeln den Treffer zum 3:2 Die Spieler von Rot-Weiss Essen bejubeln den Treffer zum 3:2 © IMAGO/Kirchner-Media

3. Liga: RWE dreht die Partie – dann der späte Schock

Montell Ndikom (16.) und Felix Higl (38.) hatten für einen vermeintlich beruhigenden Pausenvorsprung für die Gastgeber gesorgt.

Doch nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Essener, Marek Janssen (60.), José-Enrique Ríos Alonso (79.) und Semir Telalovic (82., Foulelfmeter) drehten das Spiel, ehe Joshua Mees (87.) zum Endstand traf.

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